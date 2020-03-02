Karabağlar Belediyesi MODEKO'da

İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası işbirliğiyle yaşama geçirilecek Marangozluk ve Çıraklık Eğitim Merkezi'nin temelini atan Karabağlar Belediyesi, mobilya sektörünün nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasını hedefliyor. Ayrıca, ilçedeki mobilya sektörüne de olanakları ölçüsünde destek oluyor.

Karabağlar Belediyesi, adı mobilya sektörüyle özdeşleşen ilçeyi MODEKO'da da temsil edecek. 4-8 Mart 2020 tarihleri arasında Gaziemir Fuar Alanı A Hol No:316'daki Karabağlar Belediyesi Standı'nda, üniversitelerin mobilya tasarım bölümü öğrencilerinin çalışmaları, belediye projelerin yer aldığı afiş ve broşürlerle Kavacık Kadın Kooperatifi'nin ürünleri sergilenecek. Ayrıca standı ziyaret eden konuklara Kavacık üzümünden yapılan lokum ikram edilecek.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, MODEKO'ya katılımın her geçen yıl artığına dikkat çekerek, "Karabağlar, mobilyanın beyni ve kalbidir. Bizim de bu sektöre ilgisiz kalmamız düşünülemez. Göreve geldiğimiz günden bu yana mobilya sektörünün sorunlarının çözümüne katkı koymaya, esnafımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda, başta Marangozluk ve Çıraklık Eğitim Merkezi olmak üzere sektöre yönelik projelerimizi, standımız aracılığıyla kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.