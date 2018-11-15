Karabağlar Belediyesi'nden Amatör Futbol Kulüplerini Sevindiren Destek

Karabağlar Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren 21 amatör futbol kulübünün her birine 8 bin TL maddi olmak üzere toplamda 168 bin TL destekte bulundu.

Belediye binasında düzenlenen törene Başkan Muhittin Selvitopu'nun yanı sıra Karabağlar Amatör Spor Kulüpleri Birliği adına Başkan Ercan Ertemçöz, Karabağlar Amatör Spor Kulüpleri Dayanışma Platformu Başkanı Davut Katar ile ilçedeki amatör futbol kulüplerinin başkan ve yöneticileri katıldı.

Yardımların amatör futbol kulüplerine hayırlı olmasını dileyen Başkan Muhittin Selvitopu, Bu yardımların başka amatör spor kulüplerine de ulaşıp artarak devam edeceğini belirterek, "Amacımız hangi branşta olursa olsun tüm spor kulüplerine yardım etmekten yana. Belediye olarak bizim bakış açımız bu" diye konuştu.

UZUNDERE GENÇLİK SPOR KOMPLEKSİ'Nİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

İlçede şu anda yaşanan saha sıkıntısına da değinen Başkan Selvitopu,"Göreve geldiğimde ilk işim Karabağlar Uzundere'de bulunan alanı spor kompleksi olarak gençlerimize kazandırmaktı. Çeşitli siyasi entrikalar uğruna orası bekletildi. Bunların doğru olmadığını her fırsatta dile getirdim. Burası 32 dönümlük bir yer. O zaman yapmış olsaydık bitirecektik. Şimdi masraflar 3 misline çıktı. Basit sebeplerden engellenmiş oldu. Önümüzdeki süreçte bu tesisi tamamlayıp Karabağlar halkının hizmetine sunacağız." dedi

SADECE UZUNDERE YETMEZ

Sadece Uzundere'deki Gençlik Merkezi'nin gençlerin spor yapmasına yetmeyeceğini belirten Selvitopu, Karabağlar'da bulunan 200 hektarlık Poligon Deresi'nin tamamının da rekreasyon alanı olmasını istediklerini belirtti. Selvitopu şunları söyledi: "Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım buranın 45 hektarını millet bahçesi yapacağız dedi. Biz ise buranın tamamının rekreasyon alanı olmasını istiyoruz. İçinde spor tesisleri, kültürel tesisler olmalı. Bir spor kulübü oraya gittiği zaman her türlü sporunu yapabilmeli . Buna da sizlerle birlikte sahip çıkmak zorundayız. Oraya konut veya AVM yapılırsa kime faydası olacak? Elbette tüm girişimci ve üreten işadamlarına kapımız açık. Benim demek istediğim rant. Ben ranta kurban edilmesine karşıyım."

KENT MEYDANI ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM GERÇEKLEŞECEK

Vatan Mahallesi'nden bulunan 42 bin metrekarelik alanı kent meydanı olarak düzenleyeceklerini belirten Başkan Selvitopu, "Bunun için ulusal yarışma açtık. İçerisinde yürüyüş yolları, kafeler, spor alanlarının olduğu meydanı önümüzdeki denemde gerçekleştireceğiz. Orada bir mülkiyet sorunu vardı. Bizim lehimize sonuçlandı. Şimdi temyiz sürecinde. Orası tamamlandığında Konak ve Cumhuriyet Meydanı gibi derli toplu İzmir'in üçüncü büyük kent meydanı olacak" dedi.

5 YILLIK SÜREÇTE İYİ DİYALOGLAR KURDUK

Amatör futbol kulüpleri ile 5 yıllık süreç içerisinde hep iyi diyaloglar içerisinde olduklarını belirten Başkan Selvitopu bu konuda da şunları söyledi: "Önümüzdeki süreçte de tekrar göreve talibim. Partimiz görev verirse 5 yıl daha birlikte çalışmak arzusundayım. Tekrar seçilirsem buradaki çeşitli eksikleri de gidermiş olacağız. Zaten amacım da o. Yaptığımız çalışmaları hayata geçirmek ve pekiştirmek istiyoruz."

" Başkan Selvitopu son olarak bu çalışmaları kısa sürede çözümleyen belediye meclisine de teşekkür etti.

BAŞKAN'A FORMA HEDİYE ETTİLER

Konuşmanın ardından Başkan Selvitopu sembolik çeki tüm amatör futbol kulüpleri adına Davut Katar ve Ercan Ertemçöz'e verdi. Karabağlar Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ercan Ertemçöz ise Başkan Selvitopu'na yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ederek, "Umarız tekrar seçilir, başarılı olur, birlikte çalışırız" diyerek üzerinde Başkan'ın adının yazdığı forma hediye etti.

KULÜP BAŞKANLARI DA TEŞEKKÜR KONUŞMASI YAPTI

Soru ve cevap bölümünde de söz alan amatör futbol kulüpleri başkanları, Başkan Selvitopu'na vermiş olduğu sözleri yerine getirdiği için teşekkür ettiler. Eski İzmir Gençlik Spor Kulübü Başkanı Ali İçyer bu konuda söz alarak, "Sayın Başkanım, göreve geldiğinizde söz vermiştiniz, 'yapacağım' demiştiniz. Bu sözünüzü tuttuğunuz için, dürüst bir devlet adamı olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Karabağlar, sizin gibi belediye başkanı olduğu için çok şanslı. İnşallah devam edersiniz." Şeklinde görüşlerini dile getirdi.