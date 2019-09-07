Karabağlar Belediyesi standı 88. İEF'NİN ilk gününde yoğun ilgi

BAŞKAN SELVİTOPU'NDAN KAVACIK FESTİVALİ'NE DAVET

3 No'lu Hol'deki standın ana teması, ilçe sınırlarında geçen haftalarda çıkan ve binlerce hektarlık alanı küle çeviren yangına dikkat çekmek amacıyla "doğa" temasıyla hazırlandı. Standı ziyaret edenlere, yangına ilişkin haberlerin ağırlıkta olduğu Karabağlar Belediyesi Dergisi dağıtıldı. Belediye projelerinin görüntülü ve yazılı olarak aktarıldığı stantta, Kavacık Üzüm Festivali'ne çağrı yapan ve "Sözümüz olsun. Gelecek kuşaklara daha büyük ormanlar bırakacağız" yazısının olduğu büyük boy afişler de yer aldı. Kavacık Kadın Kooperatifi'nin üzümden ürettiği başta lokum olmak üzere farklı ürünler de stantta ziyaretçilere ikram edildi.

Yoğun ilgi gösterildi

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve eşi Fügen Selvitopu, 88.İEF'nin Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen açılış töreninin ardından belediye standında vatandaşlarla buluştu. Çocuklarla birlikte resim yapan, lego oynayan Başkan Selvitopu ve eşi, ziyaretçilere Türk Bayrağı'nın yanı sıra, içinde kırtasiye malzemeleri ve Karabağlar Belediyesi Dergisi'nin olduğu bez çanta armağan etti. Kavacık üzümü de dağıtan Başkan Selvitopu ve eşi, vatandaşları 21-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Kavacık Üzüm Festivali'ne davet etti. Komşu stantlardaki belediye başkanlarına, milletvekillerine de üzümden ikram eden Başkan Selvitopu, onları da festivale davet etti.

Günün anısına fotoğraf çekildiler

Karabağlar Belediyesi standını 88. İEF'nin ilk günü ilçe belediye başkanlarının yanı sıra, aralarında CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Çetin Özdemir, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hasan Yıldız, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, bürokratlar, bazı mahalle muhtarlarının da olduğu çok sayıda kişi ziyaret etti. Başkan Selvitopu, başta çocuklar olmak üzere tüm ziyaretçilerle anı fotoğrafı da çektirdi.

88. İEF, 15 Eylül'e kadar sürecek. Karabağlar Belediyesi de 3 No'lu Hol'de fuar sonuna kadar yurttaşlarla buluşacak.