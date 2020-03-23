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Karabağlar Belediyesi yardıma koşuyor

28 personel ve 14 araç VEFA Grupları'nın kullanımına tahsis edildi.

23.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:23
Karabağlar Belediyesi yardıma koşuyor

Karabağlar Belediyesi, tüm dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınına karşı önlemlerine devam ediyor.

Bu kapsamda, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının giderilmesi için belediye bünyesinde iletişim hattı kuruldu. Karabağlar Belediyesi'nin 414 78 22 ve 414 78 25 numaralı telefonları arayan ihtiyaç sahibi yurttaşlar, 08.00 - 23.00 saatleri arasında hizmet alabilecek.

Karabağlar Belediyesi bu amaçla, Karabağlar Kaymakamlığı öncülüğünde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları'nca kullanılmak üzere 14 araç ve 28 personel tahsis etti. Gruplar, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara, evlerinden çıkmamaları koşuluyla yardımcı olacak.

Personel unutulmadı!

Karabağlar Belediyesi, yurttaşlarla sürekli iletişim halinde olan personelini de unutmadı. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca, uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma yöntemlerinin uygulanmasına başlandı. Buna göre birimlerde, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personel bulundurulacak. Personel, haftalık periyotlar halinde çalışacak. Okul öncesi ve ilköğretim çağında çocuğu olan kadın personel ile sağlık raporu bulunan dezavantajlı personelin idari izin süreci devam edecek.

Yurttaşları zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya çağıran Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Gelişmeleri takip ederek gerekli önlemleri almaya devam ediyoruz. Yurttaşlardan isteğimiz, zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları. Eğer çıkmak zorunda iseler, sosyal mesafeyi korumaları. Bu sıkıntılı günleri, ortak çaba ve dayanışmayla atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler : Karabağlar, Güncel

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