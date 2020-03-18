Karabağlar, Çanakkale Zaferi ve şehitlerimizi unutmadı

Koronavirüs önlemleri nedeniyle katılım sınırlı tutulan törende, Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Başkan Selvitopu, Garnizon Komutanı Personel Albay Orhan Kadir Gök, muhtarlar ve bürokratlar yer aldı. Anıta çelenklerin sunulmasının ardından, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi'nden Beyhan Kamburoğlu'nun konuşmasıyla sona erdi.

Başkan Selvitopu ayrıca, sosyal medyada da paylaştığı mesajında, "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü vesilesiyle; Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan destansı zaferin kahramanları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler