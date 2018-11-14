Karabağlar'da Demokrasi Şöleni

Cumhuriyet Halk Partisi Karabağlar İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği kahvaltıda, belediye başkan aday adayları bir araya geldi. Karabağlar Uğur Mumcu Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen kahvaltıya Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız,Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, önceki dönem belediye başkanı Sıtkı Kürüm, belediye baskan aday adayı Mehmet Şakir Başak ve Heval Savaş Kaya katıldı.

Kahvaltıda sözü ilk alan ilçe başkanı Ali İhsan Yıldız: " Davetimize gelen adaylarımıza teşekkür ederim. Burada sevgi ve Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak. Planlı programlı disiplinli bir şekilde çalışacağız. Hangi adayımız olursa olsun, canla başla çalışacağız. Önce sevgiyi önemseyerek, umudu örgütleyerek Karabağlardan başlayarak sonra İzmir'deki kalemizi güçlendirecek ve Anadoluya yayacağız. " Sözleriyle örgütte birlik olduğunu vurguladı.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise; "Önceki dönem belediye başkanımızın emeklerine, ilçe başkanımıza ve belediye başkan aday adaylarımıza teşekkür ederim. Karabağlar'ı kazanacağız. Halkçılık anlayışımızla ve birlik bütünlükle çalışmalarımızı devam ettirerek asla kaybetme olasılığımız yok."

Önceki dönem Karabağlar belediye başkanı Sıtkı Kürüm: " Bu bir dayanışma kahvaltısı, İlçe başkanımıza, belediye başkanımıza teşekkür ederim. Bu dönem üçüncü seçimi olacak Karabağlar ilçemizin. 2009 yılında ben tek aday olarak girdim ancak 2014 yılında oniki aday vardı. Hep birlikte çalıştık ve kazandık. Yine kazanacağız. Karabağları alacağız diyenler, alamayacaklar! Biz kazanacağız" İfadelerini kullandı.

HEDEFİMİZ HALKÇI BELEDİYECİLİK VE HALK ÖNDERLİĞİ

Karabağlar Belediye Başkan Aday Adayı Mehmet Şakir Başak:" Karabağlar örgütümüze ve başkanımıza bu buluşmayı sağlayarak CHP demokrasi şöleni yaşamasına imkan vermelerinden dolayı oldukça mutluyum. Bu fotoğraf birimiz hepimiz, hepimiz birimizin görselidir. Tabi ki adaylık bir bayrak yarışıdır. Ben daha iyi yaparımın yarışıdır. Burada üzerinde önemle durmamız gereken partimize yakışır şekilde omuz omuza mücadele vermektir. Meselemiz CHP Halkçı Belediyecilik anlayışını sergileyerek genel iktidara gitme yolunda katkı sunmaktır. Bu Halkçı belediyecilik anlayışımızı pratikleştirmek, herkesi bir araya getirerek ortak paydada buluşturmaktır. Halkın belediyeciliğinde aslolan halkın sorunlarını bilerek çözüm üretmek, halka önderlik etmek, mutlu huzurlu insanların yaşadığı kentler inşa etmektir." İfadeleriyle hedefinin halkçı belediyecilik anlayışı olduğunu vurguladı.

Belediye başkan aday adayı Heval Savaş Kaya ise buluşmada önce kendini ve çalışmalarını anlatarak başladı. Genç aday adayı "Karabağlar önemli, İzmir önemli ama en önemlisi Türkiye. Sorunlu bir iktidar var bu iktidarın değişmesinin yolu yereldeki çalışmalarımız olacak."dedi.

Kahvaltıda CHP Karabağlar örgütünün ortak mesajı aday kim olursa olsun CHP iktidarı için çalışılacağımıza söz veriyoruz.