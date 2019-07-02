Karabağlar'da "İyi Niyet Komisyonu" kurulacak

Mecliste grubu bulunan CHP, AK Parti, MHP ve İYİ Partili meclis üyeleri, Karabağlar'ın sorunlarının çözümüne yönelik ortak bir çalışmaya imza atarak İyi Niyet Komisyonu kurulması önerisinde bulundular. Başkan Selvitopu da söz konusu komisyonun Karabağlar'a önemli katkıları olacağına inandığını söyledi. Toplantıda ayrıca, Sivas ve Başbağlar Katliamları'nda hayatını kaybedenler anıldı.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, meclis toplantısı açılışında belediyenin Karabağlar'da yapmış olduğu aylık çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Meclis gündemine ilişkin konuların görüşülmesinin ardından dilek ve temenniler bölümünde ise meclis üyeleri söz aldı.

Karabağlar için anlamlı bir adım attılar

İyi Niyet Komisyonu kurulması yönünde önerilerde bulunan meclis üyeleri, ortak bir çalışmanın ardından bu doğrultuda bir kararın alındığını dile getirdiler. Önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi planlanan İyi Niyet Komisyonu'na ilişkin Karabağlar Belediye Meclisi'nde yer alan CHP, AK Parti, MHP ve İYİ Partili meclis üyeleri Karabağlar'ın sorunlarının çözümü konusunda anlamlı bir adım atmış oldular.

Karabağlar'a önemli fayda sağlar

Başkan Muhittin Selvitopu, "İyi Niyet Komisyonu" kurulmasına olumlu bakarak, grup başkanvekillerinin çalışma yaparak, bir sonraki mecliste komisyonda yer alacak üye sayısı ve temsiliyetin belirlenmesini istedi. Başkan Selvitopu, İyi Niyet Komisyonu'nun Karabağlar için de önemli katkıları olacağına inandığını belirtti.

Amaçlarının Karabağlar'ın sorunlarına ve sıkıntılarına çare bulmak olduğunu belirten Selvitopu, "Karabağlar'ı geliştirmek, sorun ve sıkıntılarına çare bulmak bizlerin en önemli görevi. Bunun için de işbirliği yapmak, destek olmak da oldukça faydalı. Ayrıca belediye meclisimizin de bu konuda kararlı olması çok önemli. Bunun ilçemize, belediyemize ve kentimizdeki insanlara faydası olur. Önümüzdeki meclis toplantımıza sayı ve öneriler konusunda da öneriler gelirse, İyi Niyet Komisyonu kurmamızda bir sıkıntı yok. Poligon Deresi de hepimizin, üniversite konusu da hepimizin ve kaymakamlık önündeki yapı konusu da hepimizin konusu. Bu konularda meclisimizde grubu bulunan partilerimizin hepsinin bir arada olmasının büyük faydası olur" diye konuştu.

Sivas Katliamı ve Başbağlar Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve belediye meclis üyeleri tarafından Sivas ve Başbağlar'da yaşanan katliamlarda hayatını kaybedenler anıldı. Başkan Selvitopu, "Hepsi bu ülkenin yurttaşlarıydı. Biz hep beraber, şiddete, insan hayatına kast edilmesine karşı olan insanlarız. Umuyoruz ki ülkemizde bunlar bir daha yaşanmaz. 82 milyon insanımız barış ve huzur içerisinde hep birlikte yaşarlar, temennimiz budur." dedi.