Karabağlar'da 'İyilik Atölyesi' kuruldu

Karabağlar Belediyesi ve Türkiye Yardımsevenler Derneği işbirliğiyle, ilçede yaşayan kadın, engelli, çocuk, yaşlı gibi dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar yapmak ve farkındalık yaratmak amacıyla "İyilik Atölyesi" kuruldu. Bu kapsamda hazırlanan protokol, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ile Türkiye Yardımsevenler Derneği İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Tevhide Erkuloğlu tarafından imzalandı.

Karabağlar Belediyesi Başkanlık Makamı'nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Selvitopu, protokolün önemli bir başlangıç olduğunu vurguladı. Karabağlar nüfusunun yaklaşık yüzde 14'ünü engellilerin oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Selvitopu, "Hesapladığımızda bu 70 bin kişiye karşılık geliyor. Bu çok ciddi bir rakam. Belediye olarak hepsine ulaşmaya çalışıyoruz ama yeterli değil. Bütün amacımız sivil toplum örgütleri, kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak, ilçedeki tüm dezavantajlı kesimlere ulaşmak. Onların sorunlarının çözümüne bir parça da olsa katkı koymak" dedi.

SİVİL TOPLUMUN GÜCÜ

Karabağlar'da, sürekli çalışan 120'yi aşkın sivil toplum örgütü bulunduğunu, Türkiye Yardımsevenler Derneği'nin de bunlardan biri olduğunu anımsatan Başkan Selvitopu, "Biz böyle önemli bir protokolü Türkiye Yardımsevenler Derneği'yle imzalamaktan son derece mutluyuz. Biliyoruz ki sivil toplum örgütlerinin çok büyük bir gücü var. Bu gücü toplum yararına harekete geçirebilirsek, Karabağlar'daki yaşamlara önemli bir katkı sağlamış oluruz. Umarım bu protokol örnek bir başlangıç olur. Bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmalar ilgiyle izlenecek. Bizler yerel yönetim olarak her zaman sizlerin yanında olacağız. Protokolün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Türkiye Yardımsevenler Derneği İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Tevhide Erkuloğlu da, yaş ve kültür farkı gözetmeksizin tüm dezavantajlı kesimlere, ellerinden gelen her türlü katkıyı sunmaya çalıştıklarını vurguladı. Erkuloğlu ayrıca, protokol ve derneğe katkılarından ötürü Başkan Selvitopu'na teşekkür etti.

İmza törenine Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Güven Güngörmüş, meclis ve dernek üyeleri de katıldı.

İyilik Atölyesi; önemli gün ve haftalarda farkındalık yaratmak amacıyla dernek üyeleri ve gönüllü kadınların ürettiği el işi ürünleri, dezavantajlı kesimlere ulaştıracak.