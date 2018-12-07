Karabağlar'da Kadınlar İçin Önemli Adım

Belediye Ana Hizmet Binası Başkanlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu sözleşmeye imza atarken, kadın belediye meclis üyeleri ile kadın müdürler de törende hazır bulundular.

Törende konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, kadın-erkek tartışmasının tamamen ortadan kalkması gerektiğine inandığını belirterek eşitlik şartının altına imza koymaktan büyük onur duyduğunu söyledi. Selvitopu,"Keşke hiç bu konular konuşulmadan dünyada eşitlik sağlanmış olsaydı. Dünyanın birçok ülkesinde de bu konu maalesef tartışılıyor. Bu eşitlik tartışmasını tamamen ortadan kalkması gerektiğine inanıyoruz. Belediyenin yaptığı tüm çalışmalarda ayrımsız hizmet vermeye çalışıyoruz. Kadının bulunduğu yerde saygı vardır. Belediye olarak da bizim önceliğimiz kadınlardır. Özellikle semt merkezlerindeki uygulamalarda bunu ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bu eşitlik şartının altına imza koymaktan büyük onur duyuyorum. İnşallah Karabağlar'da kadınların etkilerini daha fazla arttırırız. Ayrıca bu konuyu sahiplendikleri için belediye kadın meclis üyelerine de teşekkür ediyorum" dedi.

Kadın meclis üyeleri de toplantıda yaptıkları konuşmalarda bu sözleşmeye imza atarak kadın-eşitliğini önemseyen Başkan Selvitopu'na teşekkür ettiler.

7 kadın meclis üyesi,13 kadın müdür görev yapıyor

Çok sayıda kadın personelin çalıştığı Karabağlar Belediyesi'nde ayrıca,1 kadın Başkan Yardımcısı ile 28 müdürlükten 13'ünde kadın müdür görev yapıyor.