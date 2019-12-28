Karabağlar'da konteynerler yenileniyor

Karabağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, öncelikle sokak ve caddelerdeki konteyner ihtiyaçlarını belirledi. Bu kapsamda bine yakın noktada değişim yapılması uygun görüldü. Karabağlar Belediyesi'nin satın aldıklarının yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de gönderdiği konteynerler, bu noktalara yerleştirilmeye başlandı. "Temiz bir Karabağlar" hedefi doğrultusunda, paslanmayan, su ve koku geçirmeyen konteynerlerin eskileriyle değiştirilmesine devam edilecek.

Karabağlar Belediyesi ayrıca ana arterlere 3 bin litrelik yer üstü konteynerleri de yerleştirerek, caddelere daha modern bir görünüm kazandırıyor.