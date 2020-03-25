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Karabağlar'da koronavirüse karşı gece gündüz önlem

Karabağlar Belediyesi, tüm dünyayı tehdit ve tedirgin eden koronavirüs salgınına karşı önlemlerini gece gündüz sürdürüyor.

25.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:05
Karabağlar'da koronavirüse karşı gece gündüz önlem

Bu kapsamda kurulan özel ekipler, ilçenin farklı mahallelerinde gece geç saatlere kadar dezenfekte çalışmaları yapıyor. Üçkuyular Mahallesi'nden başlayan ve ilçe genelinde devam edecek çalışmalar, özellikle yurttaşların evde oldukları akşam saatlerinde gerçekleştiriliyor.

Gündüz saatlerinde de cadde ve sokaklar, program dahilinde ilaçlı sularla dezenfekte ediliyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, salgının ülkemize sıçramasının ardından gerekli önlemleri almaya başladıklarını vurgulayarak, "Olanaklarımız ölçüsünde ve personelimizin özverili çabalarıyla, gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan, özellikle de risk grubunda olanlardan isteğimiz, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Karabağlar, Güncel

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