Karabağlar'da muhtar toplantıları yeniden

İlçedeki muhtarlarla daha güçlü iletişim kurmak, mahallelerde yaşanan sorunları tespit edip, çözüm üretmek amacıyla Karabağlar Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen bölgesel muhtar toplantıları yeniden başladı.

Toplantıya Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile Fahrettin Altay, Üçkuyular, Esentepe, Muammer Akar, General Kazım Özalp, Şehitler, Metin Oktay, Esenyalı, Adnan Süvari ve Maliyeciler mahalle muhtarları katıldı.

Eşit hizmet vurgusu

Toplantıda bir konuşma yapan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu,eşit hizmet vurgusu yaptı. İlçede geçmiş dönemde yaptıkları çalışmalarda herkese eşit hizmet sunduklarını hiç bir kimseye ayrımcılık yapmadıklarının altını çizen Başkan Selvitopu, yeni dönemde de aynı anlayışla çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Selvitopu ayrıca,bölgesel muhtar toplantılarının bundan sonra da periyodik olarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Mahalle muhtarları istek ve taleplerini iletti

Daha sonra toplantıya katılan Fahrettin Altay Mahalle Muhtarı İkbal Kaytancılar, Üçkuyular Mahalle Muhtarı Mualla Candaş, Esentepe Mahalle Muhtarı Şenay Cengiz, Muammer Akar Mahalle Muhtarı Sıtkı Kuzu, General Kazım Özalp Mahalle Muhtarı Niyazi Akgün, Şehitler Mahalle Muhtarı Ömer İlhan, Metin Oktay Mahalle Muhtarı Şahin Demir, Esenyalı Mahalle Muhtarı Ali Rıza Üner, Adnan Süvari Mahalle Muhtarı Harun Özbilmez ve Maliyeciler Mahalle Muhtarı Sadet Kaya da da tek tek söz alarak mahallelerinde yapılmasını istedikleri çalışmalar hakkında taleplerini ilettiler.

Başkan Selvitopu da, belediyenin birçok yönüyle var olan gücüyle sahada hizmet ettiğini belirterek,muhtarların istedikleri çalışmaları tek tek not alarak bunların takipçisi olacağını belirtti.

Stratejik Planla ilgili muhtarların önerileri alındı

Toplantının sonunda Karabağlar'ın geleceği açısından önemli işlevi olan 2020-2024 yılı Stratejik Plan'ınkatılımcılık esasına dayalı olarak hazırlanmasına yönelik muhtarlara anket dağıtılarak önerileri alındı.