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Karabağlar'da orman yangını

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

18.08.2019 14:52 Karabağlar'da orman yangını

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. 2 helikopter ile havadan, 4 arazöz ile karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Yangın, saat 13.00 sıralarında, Limontepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında bölgeden yükselen dumanı gören çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 4 arazöz ile çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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Haber-Kamera: Davut CAN/İZMİR, -

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Karabağlar, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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