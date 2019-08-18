Haberler» Güncel» Haber

Karabağlar'da orman yangını (3)

'SERT RÜZGAR KONTROL ALTINA ALINMASINI ZORLAŞTIRIYOR' Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabağlar Limontepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangını helikopterle denetledikten sonra yangın gözetleme kulesine geçti ve burada CNN Türk'e telefonla bağlanarak yaptığı...

18.08.2019 16:06 Karabağlar'da orman yangını (3)


'SERT RÜZGAR KONTROL ALTINA ALINMASINI ZORLAŞTIRIYOR'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabağlar Limontepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangını helikopterle denetledikten sonra yangın gözetleme kulesine geçti ve burada CNN Türk'e telefonla bağlanarak yaptığı açıklamada, yangının yerleşim yerlerine uzak olduğunu ancak saatte 70 kilometre hızla esen rüzgarın yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığını, yangının etrafının çevrelendiğini söyledi.
Bakan Pakdemirli, Muğla'nın Milas ilçesinde Akgedik Barajı yakınında yer alan çam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda çıkan yangının kanyonun içinde kaldığını, etrafının çevrildiğini, kontrol altına alındığını söyledi. Pakdemirli, "Muğla yangını İzmir'dekine kıyasla kontrol altında. Ekipler İzmir yangınına odaklandı. Orman Genel Müdürümüz de geliyor birlikte koordinasyon merkezine geçiyoruz' dedi.
Bakan Pakdemirli, orman yangınlarının çıkmaması için vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Görüntü Dökümü
----------
Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları

İZMİR,



Bekir Pakdemirli, Karabağlar, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:40   Yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı
16:40   Muğla'da ikinci büyük orman yangını
16:40   TEM'de trafik durma noktasına geldi
16:40   Galatasaray'dan Hasan Şaş açıklaması
16:40   Ambulans uçak lösemi hastası genç için havalandı
16:37   EMİNÖNÜ YERALTI ÇARŞISINDA ESNAF KURTARDIĞI AYAKKABILARI KURUMASI İÇİN MERDİVENLERE SIRALADI.
16:36   Pazaryeri'nde yağış zarara yol açtı