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Karabağlar'da orman yangını (3)

KAVACIK ÜZÜM BAĞLARI YANDITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de helikopterle sürekli denetim yaptığı İzmir'in Karabağlar Limontepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandaki yangın, saatte 90 kilometre hızla esen rüzgarın etkisiyle Efemçukuru altın madeninin olduğu alana sıçradı.

18.08.2019 18:10 Karabağlar'da orman yangını (3)

KAVACIK ÜZÜM BAĞLARI YANDI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de helikopterle sürekli denetim yaptığı İzmir'in Karabağlar Limontepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandaki yangın, saatte 90 kilometre hızla esen rüzgarın etkisiyle Efemçukuru altın madeninin olduğu alana sıçradı. Kavacık'ta şaraplık üzümlerin yetiştiği bağlar da küle döndü. Bağlarının büyük bölümü yanan köylü, alevlere kovayla su taşıyarak söndürme çalışmalarına katıldı. Arazilerinin durumuna bakmaya gelen köylüler, ekiplerin uyarısıyla bölgeden uzaklaştırıldı.
Domuzların bağlara zarar vermemesi için döşenen ses çıkartan patlayıcılar da yangın sırasında patladı.
Taylan YILDIRIM/İZMİR,



Karabağlar, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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