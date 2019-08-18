Haberler» Güncel» Haber

Karabağlar'da orman yangını (4)

MUHTARLAR SON DURUMU ANLATTIİzmir'in Karabağlar ilçesindeki Kavacık ve Tırazlı mahalelleri yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangınlara müdahale sürüyor.

18.08.2019 18:42 Karabağlar'da orman yangını (4)

MUHTARLAR SON DURUMU ANLATTI
İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Kavacık ve Tırazlı mahalelleri yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangınlara müdahale sürüyor. Mahalle sakinlerinin ise endişeli bekleyişi devam ediyor. Kavacık Mahalle Muhtarı Mustafa Öztürk, "Yangın çok büyük. Ancak mahalleye yaklaşmadı. Orman ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Burası çam ağaçlarının yoğun olduğu bir bölge. Ayrıca bölgedeki maden işletmesi çalışanları da yangına müdahale ediyor" dedi.
Tırazlı Mahale Muhtarı Ali Bahri Özdemir ise "Yangın geniş bir alanda. Bütün ekipler çalışıyor. Ancak kolay kolay kontrol edilecek gibi gözükmüyor" dedi.
İZMİR,



Karabağlar, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:22   Er meydanında evlilik teklifi
19:22   Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Türkiye'deki yangınlara toplam 23 helikopter, 250 arazöz, bin...
19:21   Seydikemer Süper Enduro Yarışı yapıldı
19:18   Aydın'da zeytinliklerde yangın
19:18   AVCILAR'DA DEPREME DİKKAT ÇEKMEK İÇİN HEYKEL ADAM OLDULAR
19:16   İznik'te molozların arasında tarihi eser bulundu
19:16   Karabağlar'da orman yangını/ Ek fotoğraflar