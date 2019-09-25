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Karabağlar'da şiddetli yağış nedeniyle karakolu su bastı

Karabağlar'da şiddetli yağış nedeniyle karakolu su bastıİZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde aşırı yağışların etkisiyle polis karakolunu su bastı.

25.09.2019 06:01
Karabağlar'da şiddetli yağış nedeniyle karakolu su bastı
İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde aşırı yağışların etkisiyle polis karakolunu su bastı.
İzmir'de gece saatlerinde başlayan ve birçok ev ve aracın sular altında kalmasına neden olan yağıştan polis karakolu da etkilendi. Karabağlar ilçesi Eski İzmir Caddesi'nde bulunan Eski İzmir Şehit Şakir Özgan Polis Merkezi sular altında kaldı. Karakolun içerisi ve bahçe kısmı sular altında kalırken, karakolda görevli polis memurları itfaiyeye bilgi verdi. İtfaiye ekipleri gelinceye kadar kendi imkanlarıyla suları tahliye etme çalışması başlatan polis memurları, bir yandan da önemli evrakları koruma altına aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde su tahliye edilirken, polis memurları karakol içi ve bahçesinde temizlik çalışması başlattı.
Karabağlar'da şiddetli yağış nedeniyle karakolu su bastı

Karabağlar, Polis, İzmir, Genel

Kaynak: İHA

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