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Karabağlar'daki yangın meteoroloji radar kulesine yaklaştı

Rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin meteoroloji kulesine yönelmesi Yangın söndürme ve gözetleme helikopterlerinden detay görüntüler Kule çevresinde yapılan söndürme çalışmaları İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Menderes Seferihisar ilçesine kadar sıçrayan yangın akşam...

19.08.2019 21:37
Karabağlar'daki yangın meteoroloji radar kulesine yaklaştı
Rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin meteoroloji kulesine yönelmesi
Yangın söndürme ve gözetleme helikopterlerinden detay görüntüler
Kule çevresinde yapılan söndürme çalışmaları İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Menderes Seferihisar ilçesine kadar sıçrayan yangın akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle Tırazlı mevkisinde bulunan meteoroloji radar kulesine kadar yaklaştı.
Ekiplerin yerinde müdahelesi ve rüzgar hızının düşmesiyle yangın kuleye ulaşmadan kontrol altına alındı.
Diğer bölgelerde de yangını kontrol altına almak için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.
Karabağlar'daki yangın meteoroloji radar kulesine yaklaştı

Karabağlar, Güncel

Kaynak: AA

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