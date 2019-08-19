Karabağlar'daki yangın meteoroloji radar kulesine yaklaştı

Rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin meteoroloji kulesine yönelmesiYangın söndürme ve gözetleme helikopterlerinden detay görüntülerKule çevresinde yapılan söndürme çalışmaları İZMİR - İzmir'in Karabağlar
ilçesinde başlayan ve Menderes Seferihisar ilçesine kadar sıçrayan yangın akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle Tırazlı mevkisinde bulunan meteoroloji radar kulesine kadar yaklaştı.
Ekiplerin yerinde müdahelesi ve rüzgar hızının düşmesiyle yangın kuleye ulaşmadan kontrol altına alındı.
Diğer bölgelerde de yangını kontrol altına almak için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.