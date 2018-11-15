15 Kasım 2018 Perşembe 16:04



15 Kasım 2018 Perşembe 16:04

"Karabaş" isimli köpek ve oğlak "Efe"nin dostluğu görenleri şaşırtıyorMANİSA - Manisa'da birlikte büyüyen 'Karabaş' isimli köpek ile 'Efe' adlı oğlak arasındaki dostluk görenleri şaşırtıyor. Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Beydere Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Hüseyin Doğan'a ait oğlak ve köpeğin sevimli dostluğu hayran bırakıyor. Bahçe içerisinde yan yana büyüyen köpek ile oğlağın yedikleri ve içtikleri ayrı gitmezken, birlikte oynadıkları oyunlar da görenlerin yüzünü güldürüyor. Sevimli halleri gözlerden kaçmayan ikilinin dostlukları, insanlara da örnek oluyor.