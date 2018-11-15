Karabet Geçidi'nde ulaşım, kar ve tipi nedeniyle olumsuz etkileniyor
VAN - Van
'da dün akşamdan buyana etkili olan kar yağışı ve tipi 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde trafiği olumsuz yönde etkiliyor Van'da dün akşamdan buyana etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte Van- Bahçesaray
karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidinde trafik olumsuz yönde etkileniyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, sabahın saatlerinde bölgeye gelerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından yol kardan temizlendi. Bölgede kar yapısı ile sis etkili olurken, sürücüler ise yollarına temkinli devam ediyor.(EKİP-ŞAK-Y)
Van,Kar
15 Kasım 2018 Perşembe 15:33