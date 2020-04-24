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KARABÜK 13 yaşındaki Tarık Tuğra bayram coşkusunu yaşattı

13 yaşındaki Tarık Tuğra bayram coşkusunu yaşattıKARABÜK'te, 13 yaşındaki Tarık Tuğra Arslan evinin balkonuna kurduğu ses sistemi ile sitede yaşayanlara 23 Nisan coşkusunu yaşattı.

24.04.2020 00:13 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:16
13 yaşındaki Tarık Tuğra bayram coşkusunu yaşattı
KARABÜK'te, 13 yaşındaki Tarık Tuğra Arslan evinin balkonuna kurduğu ses sistemi ile sitede yaşayanlara 23 Nisan coşkusunu yaşattı. Balkonlara ve pencerelere çıkanlar marşlara eşlik ederken, hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.
Karabük Şirinevler Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşayan Tarık Tuğra Arslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle evinin balkonuna ses sistemi kurarak, site sakinlerine bayram coşkusunu yaşattı. Tarık Tuğra Arslan'ın çaldığı marşları duyanlar balkonlara ve pencerelere çıkarak dans edip, marşlara eşlik etti. Bir site sakini meşale yaktı. Aileler çocuklarıyla birlikte müzik eşliğinde doyasıya bayramı kutladı. Ellerinde bayraklar bulunan site sakinleri, saat 21.00'ı gösterdiğinde ise İstiklal Marşı 'nı okudu.
Tarık Tuğra Arslan insanları mutlu olduğunu belirterek, 'İnsanları evlerinde daha mutlu etmek için böyle bir şey yaptık. Canları çok sıkılıyor bunu biliyoruz. Bu kutlamayı onlar için hazırladık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Virüs dolayısıyla dışarı çıkamıyoruz. İnsanlar ancak bu şeklide mutlu olabiliyor. İnsanları bir nebze olsun mutlu edebildiysem ne mutlu bana." dedi. KARABÜK 13 yaşındaki Tarık Tuğra bayram coşkusunu yaşattı

Kaynak: DHA

Etiketler: 23 Nisan, Karabük, Güncel , Haber
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