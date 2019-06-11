11.06.2019 15:30
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KARABÜK Afganlı kardeşlerin süs havuzundaki eğlencesini zabıta sonlandırdı

Afganlı kardeşlerin süs havuzundaki eğlencesini zabıta sonlandırdıKarabük'te, 2 Afganlı kardeşin girdiği süs havuzunda tehlikenin farkında olmadan yaptığı eğlencesini gelen zabıta ekipleri sonlandırdı.

Afganlı kardeşlerin süs havuzundaki eğlencesini zabıta sonlandırdı
Karabük'te, 2 Afganlı kardeşin girdiği süs havuzunda tehlikenin farkında olmadan yaptığı eğlencesini gelen zabıta ekipleri sonlandırdı.
Kent Meydanı'nda bulunan süs havuzuna öğle saatlerinde serinlemek için üzerindeki elbiseleriyle giren küçük yaştaki 2 Afganlı kardeş, vatandaşların uyarılarına aldırış etmedi. Vatandaşlar, zabıtayı arayarak tehlikenin farkında olmadan eğlenen birinin kolu alçılı kardeşleri bildirdi. Büyük bir neşe içerisinde eğlenen kardeşler bir süre sonra karşılarında zabıta ekiplerini görünce havuzdan çıkmak zorunda kaldı. Zabıta ekiplerinin bir daha süs havuzuna girmemesi için uyardığı kardeşler, ellerine aldıkları terlikleriyle birlikte meydandan ayrıldı. KARABÜK Afganlı kardeşlerin süs havuzundaki eğlencesini zabıta sonlandırdı
Kaynak: DHA
Karabük, Zabıta, Güncel