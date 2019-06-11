KARABÜK Afganlı kardeşlerin süs havuzundaki eğlencesini zabıta sonlandırdı

Afganlı kardeşlerin süs havuzundaki eğlencesini zabıta sonlandırdı Karabük
'te, 2 Afganlı kardeşin girdiği süs havuzunda tehlikenin farkında olmadan yaptığı eğlencesini gelen zabıta ekipleri sonlandırdı.
Kent Meydanı'nda bulunan süs havuzuna öğle saatlerinde serinlemek için üzerindeki elbiseleriyle giren küçük yaştaki 2 Afganlı kardeş, vatandaşların uyarılarına aldırış etmedi. Vatandaşlar, zabıtayı arayarak tehlikenin farkında olmadan eğlenen birinin kolu alçılı kardeşleri bildirdi. Büyük bir neşe içerisinde eğlenen kardeşler bir süre sonra karşılarında zabıta ekiplerini görünce havuzdan çıkmak zorunda kaldı. Zabıta
ekiplerinin bir daha süs havuzuna girmemesi için uyardığı kardeşler, ellerine aldıkları terlikleriyle birlikte meydandan ayrıldı.
Kaynak: DHA
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