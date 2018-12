Karabük Ahmet Davutoğlu: Pelikan Dosyasını Kim Çıkardı Ben Biliyorum Ama Toplum Bilmiyor

07 Aralık 2018 Cuma 10:37



Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Başbakanlık 'tan ayrıldığı süreçte 'Pelikan' ismiyle ortaya atılan dosyayla ilgili açıklama yaparak, " Başbakanlıktan ayrılma süreci esnasında 'Pelikan' dosyası diye bir şey çıktı. Beni birazcık tanıyanlar için her birisi iftira olan şeyler. Peki kim bunu çıkarttı, belli değil. Ben biliyorum da, toplum bilmiyor" dedi.Ahmet Davutoğlu, Karabük 'te Milli Türk Talebe Birliği tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Duruş Konuşmaları' adlı konferansa katıldı. Ahmet Davutoğlu, 420 kişilik salona sığmayan ve ayakta kalanları daha iyi dinleyebilmeleri için sahneye davet ederek, "Talebeyle yüz yüze, göz göze gelemeyen bir ders başarılı olmaz" dedi. Davutoğlu, para ile tutulmuş trollerin algı oluşturduğunu söyleyerek, "İletişim teröristleri çıktı ki ahlakı yerle bir etti. Kim bunlar? Troller. Bunlar iletişim teröristleri. İnsanların şahsiyetini, haysiyetini, izzetini, yok yere bitirecek şekilde para ile tutulmuş adamlar, bir anda bir algı oluşturuyorlar. Her birimiz öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki. Artık fikirler çarpışmıyor, kimin ne kadar trolü var ve karşı tarafa ne kadar zarar verebilir? Başbakanlıktan ayrılma süreci esnasında 'Pelikan' dosyası diye bir şey çıktı. Beni birazcık tanıyanlar için her birisi iftira olan şeyler. Peki kim bunu çıkarttı, belli değil. Ben biliyorum da, toplum bilmiyor. Kendileri saklandılar. Nice hakaretler yaptılar. Bu sadece bana mı yapıldı? Bu bir çete. Çık ortaya eleştireceğin şeyi eleştir, söyleyeceğin sözü söyle, vereceğin kavgayı ver. Ama şahsiyetsiz kimlikler arkasına kimliklerini gizleyerek saldırma. Böyle yapanları tutma. Hiç kimse birbirinden emin olamaz. Emin olma vasfını yitiririz. İletişim teknolojisi şimdi bir insanın itibarını çok kısa sürede yok edebilecek bir şey" diye konuştu.Davutoğlu kendisiyle ilgili bir haber değinerek, "Bir gün bir haber; Davutoğlu'nun erkek kardeşi tutuklandı. Benim 6 tane kardeşim var hepsi de kız. Bir erkek kardeşim olsa mutlu olacağım ama yok. Kız kardeşlerimin evlerine gitmişler tutuklanan mı var diye. Yok. Şimdi bu yalanlama çıktı ya haberi bu sefer aynı sitenin veriş şeyi şu; 'Davutoğlu kardeşini reddetti'. Reddettiğim senin haberin. Şimdi burada bir ahlak olabilir mi? İşte bugün böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Böyle bir dönemde sizlerin yapması gereken şey şu; Sosyal medyayı kullanın, kimi eleştirecekseniz eleştirin. Ama zinhar farklı kimlikler kullanmayın. Ben şuyum ve şuna şuna söylüyorum, onunda sana cevap verme hakkı olsun. Sakın olan bir cazibeye kapılıp, fenomen olma şeyi dahi olsa şahsiyetinizi gizlemeye alışmayın. Bir kere şahsiyetini gizleyen, takiye yapan hayat boyu takiye yapar, kurtulamaz bundan" dedi.Davutoğlu'na konuşmasının sonunda Safranbolu maket eviyle birlikte çeşitli hediyeler verildi.