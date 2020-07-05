KARABÜK Alkollü sürücü aracıyla önce otomobillere sonra baba ve kızına çarptı

Alkollü sürücü aracıyla önce otomobillere sonra baba ve kızına çarptıKARABÜK'te, alkollü sürücüsünün kullandığı otomobil park halindeki 2 otomobile ardından da yol kenarında bulunan baba ve kızına çarptı.

05.07.2020 09:39 | Son Güncelleme: 05.07.2020 10:23
Alkollü sürücü aracıyla önce otomobillere sonra baba ve kızına çarptı
KARABÜK'te, alkollü sürücüsünün kullandığı otomobil park halindeki 2 otomobile ardından da yol kenarında bulunan baba ve kızına çarptı. Yaralanan baba ve kızı hastaneye kaldırılırken, sürücünün 3.96 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kaza, akşam saatlerinde 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Can D. idaresindeki 74 BM 236 plakalı otomobil, önce yol kenarında park halinde bulunan 06 BVM 792 plakalı otomobil ile 78 BP 219 plakalı otomobile ardından yol kenarındaki baba ve kızına çarptı. Kazanın ardından otomobil metreler sonra güçlükle durabildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralanan Erva G. (6) ve babası Ufuk G.?ye(43) ilk müdahalede bulunarak Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın ardından gözaltına alınan Can D.'nin 3.96 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. KARABÜK Alkollü sürücü aracıyla önce otomobillere sonra baba ve kızına çarptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karabük, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››KARABÜK Alkollü sürücü aracıyla önce otomobillere sonra baba ve kızına çarptı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:44: Elazığ'da, inşaat iskelesi çöktü 5 işçi yaralı - Haber 10:43: Çin'de 8, Güney Kore'de 61 yeni Kovid-19 vakası görüldü - Haber 10:43: İyilik Derneğinden Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Haber 10:42: İSTANBUL BOĞAZI'NDA DRONE İLE PAKET SERVİSİ - Haber 10:41: İzmir toplu ulaşıma dönüyor - Haber 10:07: Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor - Haber 09:55: Memurenin kalçasını elleyen müdür tacizden ceza aldı; Yargıtay, "Babacan tavır" diyerek kararı bozdu - Haberler 08:59: Koronavirüs sebebiyle takılar gelin damat yerine cansız mankenlere takıldı - Haber 15:53: Sakarya'daki fabrika patlamasının ardından fay hattını andıran yarık oluştu - Haber