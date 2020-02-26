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Karabük anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi

Anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendiKARABÜK'te, anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlenirken, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

26.02.2020 00:01 | Son Güncelleme: 26.02.2020 00:02
ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi
KARABÜK'te, anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlenirken, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Olay, akşam saatlerinde Mahallesi Sokak'ta meydana geldi. Anne Özlem Özdoğan, çocukları Ecrin, Yiğit, Öykü, Samet ve Zeynep sobadan sızan gazdan etkilendi. Aile komşularından yardım istedi. Komşularının vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini belirlediği anne ve çocuklarını Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aile tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Karabük anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi

Karabük, Gümüş, Anne, Güncel

Kaynak: DHA


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