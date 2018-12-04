Karabük Aracının Lpg Tankında 36 Kilo Eroin Geçirilen Sürücü Adliyede

Aracının LPG tankında 36 kilo eroin geçirilen sürücü adliyede
Karabük'ün Yenice ilçesinde, cipin LPG tankı içerisine gizlenen 36 kilo eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan cipin sürücüsü İ.A. adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine takibe aldığı cipi Yenice'de durdurdu. Narkotik köpeği ile araçta arama yapıldı. LPG tankı içerisine gizlenmiş 70 pakette 36 kilo gelen eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü İ.A. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan İ.A., hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Elleriyle yüzünü kapatmaya çalışan İ.A. daha sonra Yenice Adliyesi'ne sevk edildi.
04 Aralık 2018 Salı 16:17