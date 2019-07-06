06.07.2019 12:49
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KARABÜK ATM'de unutulan parayı polise teslim etti

ATM'de unutulan parayı polise teslim ettiKarabük'te, markette kasiyer olarak çalışan Yasin Yaman(23), bir bankanın otomatik para çekme makinesinde unutulan 80 TL'yi, sahibine verilmesi için polise teslim etti.

ATM'de unutulan parayı polise teslim etti
Karabük'te, markette kasiyer olarak çalışan Yasin Yaman(23), bir bankanın otomatik para çekme makinesinde unutulan 80 TL'yi, sahibine verilmesi için polise teslim etti.
Karabük 100. Yıl Mahallesi 1003 Nolu Cadde üzerinde bulunan bankamatikten dün akşam saatlerinde para çekmek isteyen Yasin Yaman, para haznesinde unutulan 80 TL'yi gördü. Yaman, parayı alıp sahibinin bulunması için polisi arayarak yardım istedi. Yaman, 80 TL'yi kısa sürede gelen polise tutanak karşılığı teslim etti. Polis ekipleri de Yaman'a duyarlılığı için teşekkür etti.
Yasin Yaman, Sahibi bulunur inşallah. Öğrenci parasıdır. Bizde zamanında öğrenciyken çok zorluk çektik. 80 TL çok büyük bir para değil ama biz yine de gereğini yerine getirdik. dedi. KARABÜK ATM'de unutulan parayı polise teslim etti
Kaynak: DHA
Karabük, Güncel

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