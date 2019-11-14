Haberler » Güncel » Aydınlatma direğinin altına konulan klozet, kenti karıştırdı - Haber

Aydınlatma direğinin altına konulan klozet, kenti karıştırdı

Karabük'te refüjdeki aydınlatma direğinde, 1 TL yazan kağıdın altında bulunan klozeti görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Vatandaşların haber verdiği zabıta ekipleri, klozeti ve notu bulunduğu yerden kaldırdı.

14.11.2019 11:31 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:54

'te, bir aydınlatma direğine bağlanan, üzerinde 1 TL yazan klozet, görenleri şaşırttı. ekiplerince kaldıran klozeti direğe asan kişi ya da kişileri bulmak içinse arama başlatıldı.

SÜRÜCÜLER YAKINDAN GÖRMEK İSTEDİ

Olay, dün akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Refüjdeki aydınlatma direğinde, 1 TL yazan kağıdın altında bulunan klozeti görenler şaşkınlık yaşadı. Bazı sürücüler, kimin bıraktığı belli olmayan klozeti yakından görmek istedi.

ZABITA EKİPLERİ KALDIRDI

Yoldan geçenler gördükleri klozetin yanına gelip şaşkın bakışlarla olan biteni anlamaya çalıştı. Vatandaşlar daha sonra polis ve zabıtaya durumu bildirdi. Gelen zabıta ekipleri klozeti ve notu bulunduğu yerden kaldırdı.

KAMERALAR İNCELENİYOR

Klozeti koyanı bulmak için çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Aydınlatma direğinin altına konulan klozet, kenti karıştırdı

Karabük, Zabıta, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika Güncel Haberleri
13:44 Kaymakam Çelik muhtarlarla buluştu
13:44 3. İstanbul Karagöz Festivali "Şenlik Var" adlı çocuk oyunuyla başladı
13:44 Kesintisiz enerji için coğrafi engel tanımıyorlar
13:44 Aramco'nun halka arzı: Karbon kapitalizm genişlerken
13:38 PAÜ'de Finans Laboratuvarı açıldı
13:27 Alman medyasından Trump'ı kızdıracak manşet: Beyaz Saray'daki görüşmede Erdoğan dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
12:34 Gaziantep'te HDP'ye şafak vakti 500 PÖH operasyon düzenledi
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
13:27 Alman medyasından Trump'ı kızdıracak manşet: Beyaz Saray'daki görüşmede Erdoğan dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi
12:30 Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavatlar nasıl çekilir? Salavat dinle!
11:55 Orhan Veli Kanık'ın 69. ölüm yıl dönümü! Orhan Veli Kanık kimdir?
14.11.2019 13:44:32