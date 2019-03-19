Karabük Bakan Kasapoğlu Spor Yapma Alışkanlığımız, Tesisleri Kullanma Durumumuz İstenildiği Ölçüde...

Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar yeni ve kaliteli tesislere sahip olduklarını belirterek, Maalesef spor yapma alışkanlığımız, bu tesisleri kullanma durumumuz istenildiği ölçüde değil. İşte bundan sonra ki süreçte hem bu tesislerimizin eksik olanlarını tamamlamaya hem de bu tesislerimizi çok daha verimli bir şekilde kullanmaya mecburuz dedi. Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karabük
Valisi Fuat Gürel'i makamında ziyaret ettikten sonra 75. Yıl Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Çok Amaçlı Spor Salonu'nun açılışına katıldı. Bakan Kasapoğlu, dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar yeni ve kaliteli tesislere sahip olduklarını belirterek, Fakat bununla ilgili sorunumuz var. Maalesef spor yapma alışkanlığımız, bu tesisleri kullanma durumumuz istenildiği ölçüde değil. İşte bundan sonra ki süreçte hem bu tesislerimizin eksik olanlarını tamamlamaya hem de bu tesislerimizi çok daha verimli bir şekilde kullanmaya mecburuz. Bu anlamda ben kadınlarımızın o öncü misyonuyla bundan sonra sporun odak noktası olarak evdeki çocuklarını, eşlerini önce kendileri olmak üzere mutlaka ve mutlaka spora teşvik etmelerini istirham ediyorum. Sporun mutlaka bizim günlük yaşamımızda bir yeri olması gerekiyor. Nasıl günlük işlere vakit ayırıyoruz, sporunda günlük hayatımızda yer edinmeli. Sportif başarının yolu da bundan geçiyor. Sporu tabana yayan toplumlar sporda şampiyonlar çıkarıyor. Dolayısıyla bu toplumun merkezine bundan sonraki süreçte kadınlarımızı alıyoruz ve kadınlarımızın öncülüğünde gençlerimizle, her yaştan insanımızla, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, engelli engelsiz demeden sporun engel tanımayan ruhu ile tüm Türkiye
'yi bir seferberlikle bu tesislerimizi daha yoğun ve verimli kullanacağız. Vatandaşımızın bu tesise erişimini kolaylaştırma amacıyla 724 esasına göre çalışacak. Ne zaman isterseniz gelip bu tesisleri kullanma imkanına sahip olacaksınız. dedi.
'CUMHURBAŞKANIMIZIN TÖKEZLEMSİNİ ELLERİNİ OVUŞTURARAK BEKLİYORLAR'
31 Mart seçimlerinin önemli bir süreç olduğunu ifade eden bakan Kasapoğlu, Gerçekten Cumhurbaşkanımızı engellemek için sadece 17 yıldan beri değil 1994'ten beri bir takım odaklar durmadan çalıştılar, engellemeye onu yasaklamaya hatta 15 Temmuz'da öldürmeye kadar götürdüler, ama bunu başaramadılar. Sizlerin, o onurlu, dik duruşuyla, basiretiyle, ferasetiyle başaramadılar ve İnşallah bunu da hiçbir zaman başaramayacaklar. 31 Mart gerçekten önemli bir süreç. Sadece yerel yönetim sürecini ifade etmiyor. Bunu en son geçen hafta maalesef Yeni Zelanda
'da o hainin, caninin ifadelerinden de aldık. Dünyada bir takım odaklar, Türkiye'de de AK Parti
'nin, Cumhurbaşkanımızın tökezlemesini ellerini ovuşturarak bekliyorlar. Bunlar 31 Mart'ı bir imkan olarak görüyorlar. diye konuştu.
Bakan Kasapoğlu, protokol üyeleri ile birlikte dua ederek tesisin açılış kurdelesini kesti. Kasapoğlu ve beraberindekiler daha sonra spor salonunda antrenman yapan sporcularla sohbet edip hatıra fotoğrafı çekildikten sonra amatör takımlara spor malzemesi hediye etti.
Güncel
Kaynak: DHA