Karabük Bakan Pakdemirli Bin Tonun Üzerinde Bakliyatımız Satışa Hazır

Kaynak: DHA

Bakan Pakdemirli Bin tonun üzerinde bakliyatımız satışa hazırTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, nohut, mercimek satışına başlandığını belirterek, Önümüzdeki hafta itibarıyla da pirincin satışına başlıyoruz. Dün itibarıyla 60 ton nohut, 50 ton yeşil mercimek satışı tamamlandı. 35 ton da satılmak üzere pirinç depolara arz edilmiş oldu. Bin tonun üzerinde de bakliyatımız şu anda satışa hazır dedi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabük'ün Yenice ilçesinde fidan dağıttı. Bakan Pakdemirli yaptığı konuşmada, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından dün tanzim satışlarda satış yapmaya başladık. Havanın kötü olduğu bu dönemde domates, biber, patlıcan üzerinden iktidarımızın bütün hizmetleri yok sayılarak bir operasyon yapılmaya çalışıldı. Biz de 'bunun gereğini yaparız' dedik. ve Türkiye'de fiyatları yüzde 40-50 indirecek şekilde bir haftada bir organizasyon yaptık ve tanzim satışlar başta 2 büyük ilimiz olmak üzere ama isteyen diğer illerimize de eptt üzerinden servis vermek üzere ucuz fiyatlı sebze meyveye ulaştırdık. Bunu ulaştırırken de en güzel netice bir hafta içerisinde Türkiye'de sebze meyve fiyatları yüzde 40-50 oranında azaldı. Yani Ankara, İstanbul'daki tanzim satışın Yenice'ye de, Karabük'e de, Düzce'ye de tüm illere de bir faydası olmuş oldu. Bununla da yetinmedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda Toprak Mahsulleri Ofisi hububat ürünlerinin satışına başladık. Nohut, mercimek satışına dün itibarıyla başladık. Önümüzdeki hafta itibarıyla da pirincin satışına başlıyoruz. Dün itibarıyla 60 ton nohut, 50 ton yeşil mercimek satışı tamamlandı. 35 ton da satılmak üzere pirinç satılmak üzere depolara arz edilmiş oldu. Bin tonun üzerinde de bakliyatımız şu anda satışa hazır. Buradaki fiyatlarda piyasayı mutlaka yakın bir zamanda tanzim satış fiyatına marketlerinde, pazarlarında yaklaşacağından mutlaka eminiz. dedi.Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliğinde çok farklı bir noktaya geldiğini belirten Pakdemirli, şöyle konuştuBugün itibarıyla 953 milyon dolar ihracat yapar vaziyete geldik. 2023 hedefimiz 1 milyar dolardı. Neredeyse 2023 hedefine varmış olduk. İlk kez sazan balığı yetiştiriciliğinde 50 kuruş destekle kapsama altına almaya başladık. Bu desteklerle de bugüne kadar vermiş olduğumuz desteklerle yetiştirici sayısı 1245'ten 2286'ya, üretimimiz 61 bin tondan 315 bin tona yükseldi. İhracatımız 97 milyon dolardan 952 milyon dolara geldi. Bu yıl inşallah hedefimiz 1.1 milyar dolar. Bugün Türkiye 85 ülkeye ihracat yapar hale gelmiştir. Su ürünleri yetiştiricileri desteklerimizi de inşallah 1 Mart Cuma akşamı ödüyor olacağız. Bunun da toplamı 53 milyon lira. Yetiştiricilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.Karabük Valisi Fuat Gürel, Bakan Pakdemirli'ye baston hediye etti. Bakan Pakdemirli vatandaşlara ıhlamur, ceviz, kestane ve çam fidanı dağıtıp, ıhlamur içeceği ikram etti.