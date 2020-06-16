KARABÜK Balkondaki ağa takılan güvercini, itfaiye kurtardı

Balkondaki ağa takılan güvercini, itfaiye kurtardıKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, balkondaki ağa takılan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

16.06.2020 19:24 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:42
Balkondaki ağa takılan güvercini, itfaiye kurtardı
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, balkondaki ağa takılan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Safranbolu Emek Mahallesi'nde bir apartmanın 5'inci katındaki balkonda bulunan ağa, güvercin takıldı. Ağa dolanan güvercini görenler, itfaiyeye haber verdi. Evde kimsenin olmaması üzerine itfaiye merdiveniyle balkona yanaşıldı. Ekipler, ipleri keserek güvercini kurtardı. İtfaiyeci, merdivenden inerken güvercini öpüp, sevdi. Bacağına dolanan iplerin temizlenmesinin ardından güvercine avucundan su içiren itfaiyeci, güvercini uçması için yere bıraktı. Ancak bacağı incinen güvercinin uçamayacağını anlayan itfaiyeciler, hayvanı Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Güvercinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi. KARABÜK Balkondaki ağa takılan güvercini, itfaiye kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Emek Mahallesi, Safranbolu, İtfaiye, Güncel, Haber

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