Karabük Bariyerlere Çarpan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Karabük'te, bariyerlere çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Fahri T.(57) ile aynı yaştaki eşi Melahat T. yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde D-755 Karayolu Kardemir mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Fahri T. idaresindeki 78 SC 470 plakalı otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazada, Fahri T. ve eşi Melahat T. yaralandı. Yaralı çift, gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Karabük, Güncel
Kaynak: DHA