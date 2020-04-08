Karabük Bartın sınırında denetim havadan görüntülendi
Bartın'ın Ulus ilçesine giriş ve çıkışlar koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlandırıldı.
08.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:44
Bartın'ın Ulus ilçesine giriş çıkışlar İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında sınırlandırıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulus'un çıkış noktalarından biri olan Karabük il sınırında denetim yaptı. Sağlık ekipleri de denetimlerde yer aldı. Durdurulan araçlar da sürücü ve yolcuların ateşleri ölçüldü. Ticari araçlar ile seyahat izin belgesi olan araçların geçişlerine izin verilirken, izin belgesi olmayanlar ise geri gönderildi. Yapılan denetimler drone ile havadan görüntülendi. - KARABÜK
Kaynak: İHA