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KARABÜK BELEDİYE TEMİZLİK GÖREVLİSİ BULDUĞU PARAYI POLİSE TESLİM ETTİ

KARABÜK'te, belediye temizlik görevlisi Musa Ödemiş(37), sokağı süpürürken kaldırımda bulduğu 400 lirayı polise teslim etti.

20.07.2019 11:44
KARABÜK'te, belediye temizlik görevlisi Musa Ödemiş(37), sokağı süpürürken kaldırımda bulduğu 400 lirayı polise teslim etti.
Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Musa Ödemiş, saat 09.30 sıralarında Bayır Mahalle Bayır Sokak'ta temizlik yaparken kaldırımda 400 lira buldu. Ödemiş polise haber verdi. Gelen ekipler, tutanak karşılığı 100'lük banknot halindeki 400 lirayı teslim aldı. Ödemiş, daha sonra görevine geri döndü.
Musa Ödemiş, Bulduğumda saydım. Etrafa bakındım ama kimse yoktu. Cüzdan da yoktu. Cüzdan olsaydı kim olduğunu bilirdik. İnsanlık hali, dalgınlıktır. Daha sonra arkadaşım olan erkek kuaförü dükkanına gittim. Gelen polislere bulduğum 400 lirayı, Allah rızası için teslim ettim. dedi. KARABÜK BELEDİYE TEMİZLİK GÖREVLİSİ BULDUĞU PARAYI POLİSE TESLİM ETTİ
Kaynak: DHA
Karabük, Ödemiş, Güncel

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