Karabük Belediyesi'nden Dere Temizliği

23 Kasım 2018 Cuma 14:42



23 Kasım 2018 Cuma 14:42

Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, mevsim şartlarını dikkate alarak olası bir sel felaketine karşı Karabük'teki derelerde temizlik çalışmalarına başladı.Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmada, özellikle dere yatağı içindeki otlar ve ağaçlar, sel sularının akışını engelleyip taşkınlıklara sebep oluşturmaması için temizleniyor.Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, mevsim geçişlerinde olası sel riski ve çevre kirliliğini ortadan kaldırmak için dereleri düzenli olarak temizlediklerini belirtti. Başkan Vergili, yaptıkları dere temizliği çalışmaları ile halk sağlığını da tehdit eden koşulları ortadan kaldırmayı amaçladıklarını ifade ederek; "Dere yatağının kirli olması sinek oluşumuna, çevreye koku ve bakterilerin yayılmasına neden olabiliyor. Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit edecek, yaşam kalitesini düşürecek durumları ortadan kaldırmak için Belediye sınırları içerisindeki dere yataklarında temizleme çalışmalarına devam edeceğiz" dedi."Atmayın, Attırmayın, Çevremizi Temiz Tutalım" sloganı ile şu anda yeni bir temizlik kampanyası başlattıklarını belirten Vergili, "Bu konuda hepinizden destek bekliyoruz. Çok yakında pırıl pırıl bir Karabük ortaya çıkacak. Nerede bir çöp varsa hepsi temizlenecek. Sizde çöp atanları ikaz ederseniz bizi memnun edersiniz" ifadelerini kullandı. - KARABÜK