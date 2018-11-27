Karabük Belediyesi'nden Kısa Kısa

27 Kasım 2018 Salı 17:13



27 Kasım 2018 Salı 17:13

Karabük Belediyesi, Öğlebeli Mahallesi'nde zamanla kötü bir görünüm kazanan evlerin dış cephelerinde boyama çalışması başlattı.Belediyeden yapılan açıklamada, kentin ihtiyaçları noktasında projelerin hayata geçirildiği belirtildi.Boyama çalışmaları tamamlandığında Öğlebeli Mahallesi'nin rengarenk ve canlı bir görünüme kavuşacağı ifade edilen açıklamada, mahallenin Karabük'ün silueti haline geleceği kaydedildi.Başkanlık ofisi uygulamasıKarabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, gezici başkanlık ofisi uygulaması kapsamında Bayır Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.Vergili, yaptığı konuşmada, vatandaşların sorunlarına çözüm bulma gayreti içerisinde olduklarını söyledi.Başkanlık ofisi uygulamasının sorunların daha kolay ve çabuk çözülmesinde yararlı olduğunu aktaran Vergili, bu uygulamanın devam edeceğini belirtti.