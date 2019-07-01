01.07.2019 18:31
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Karabük Belediyesi'nin pazar yeri çalışmaları sürüyor

Karabük Belediyesi

Karabük Belediyesi tarafından, Yeşil Mahalle ve Cuma Pazarı Kapalı Pazar Yerlerindeki ek alanların üzerinin kapatılması çalışmalarına devam ediliyor.

Karabük Belediyesi tarafından, Yeşil Mahalle ve Cuma Pazarı Kapalı Pazar Yerlerindeki ek alanların üzerinin kapatılması çalışmalarına devam ediliyor.

Vatandaşlardan ve pazar esnafından gelen yoğun talep üzerine Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili 'nin talimatları üzerine talimatları ile Yeşil Mahalle ve Cuma Pazarı Kapalı Pazar Yerlerinde ki ek alanların üzerinin kapatılması çalışmalarına devam ediliyor. Çalışmalarla ilgili konuşan Başkan Vergili "Vatandaşlarımız rahatlıkla, iklim koşullarından etkilenmeden, sağlıklı ve güvenli bir ortamda avm kalitesinde pazar alışverişlerini yapabilecekken, pazarcı esnafımız ise yağmurdan ve güneşten korunmuş olacaktır" dedi. - KARABÜK
Kaynak: İHA
Rafet Vergili , Karabük , Güncel

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