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Karabük Belediyesi ürettiği 350 bin maskeyi iyonize buhar makinesi ve dezenfektan buharı ile...

Karabük Belediyesi ürettiği 350 bin maskeyi iyonize buhar makinesi ve dezenfektan buharı ile temizleyerek dağıtıyor Karabük Belediyesi, yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınına karşı vatandaşlara dağıtılmak üzere ürettiği 350 bin adet maskeyi iyonize buhar makinesi ve dezenfektan buharı ile...

15.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:35
Karabük Belediyesi ürettiği 350 bin maskeyi iyonize buhar makinesi ve dezenfektan buharı ile temizleyerek dağıtıyor
KARABÜK - Karabük Belediyesi, yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınına karşı vatandaşlara dağıtılmak üzere ürettiği 350 bin adet maskeyi iyonize buhar makinesi ve dezenfektan buharı ile de temizledikten sonra dağıtıyor.
Korona virüsü ile mücadele için 80 bin maske, 60 bin eldiven, 20 ton dezenfektan malzemesi ve 2 bin kullan-at ve sterilize edilebilir tulum satın alan Karabük Belediyesi, şimdi de vatandaşlara dağıtmak için 350 bin maske üretiyor. Hammaddesi belediye tarafından alınan maskeler, dikimin ardından Karabük Belediyesi personeli tarafından hazırlanan ünitelerde ultraviyole ışıkla sterilize edilirken, aynı zamanda iyonize buhar makinesi ve dezenfektan buharı ile de temizleniyor.
Konuyla ilgili açıklamamalarda bulunan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, virüse karşı ilk etapta 80 bin maske satın aldıklarını belirterek, "Daha sonra şehrimizdeki bir tekstil firmasında maskeleri üretip, belediyemiz bünyesinde kurduğumuz tesislerimizde de sterilizasyondan geçirmeye başladık. Ürettiğimiz maskeler; şehir merkezinde, pazar yerlerinde, halk otobüslerinde, kısacası maskesiz gezilmeyecek noktalarda vatandaşlarımıza dağıtılıyor. Maske dağıtımına şehir genelindeki taksi durakları ve minibüsçü esnafımızdan başlayıp, Sebze ve Meyve Hali ile devam ettik. Vatandaşlarımızı mümkün olduğu kadar maskesiz bırakmamaya, onlara destek olmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"Belediye olarak 4 bin kolilik bir ihale yaptık"
Öte yandan vatandaşlara gıda yardımlarının da devam ettiğini kaydeden Vergili, "Belediye olarak 4 bin kolilik bir ihale yaptık. Bunun yanında hayırsever esnafımız ve vatandaşlarımızda belediyemize yardımda bulunuyorlar. Bu vesile ile kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Mümkün olduğu kadar yardımları en çok ihtiyacı olan hemşehrilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Kriterimiz; bu süreçte işini kaybetmiş, iş yeri kapanmış ve herhangi bir gelirinin olmaması, inşallah hep birlikte bu zor günleri atlatacağız" şeklinde konuştu. Karabük Belediyesi ürettiği 350 bin maskeyi iyonize buhar makinesi ve dezenfektan buharı ile...

Kaynak: İHA

Etiketler: Karabük, Genel
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