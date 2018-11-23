Karabük Belediyesinden Kısa Kısa

Karabük
Belediyesi tarafından kentte istinat duvarı çalışması yapıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların isteklerini değerlendirerek, her noktaya en sağlıklı ve en güvenilir hizmetin yapıldığı belirtildi.
Çalışmaların Esentepe Mahallesi
'nde devam ettiği ifade edilen açıklamada, istinat duvarlarının yol kenarlarında oluşan ve oluşabilecek toprak kaymalarını önlemek amacıyla yapıldığı kaydedildi.
- Belediye başkan yardımcısına ziyaret
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kadın Sığınma Evi Müdürü Olcay Alas Özduran, Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman
'ı ziyaret etti.
Ziyarette Özduran, Danışman'a, günün simgesi olan kelebek tablosu hediye etti.
Dere temizliği
Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından olası sel vakalarına karşı derelerde temizlik çalışması başlatıldı.
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili
, gazetecilere yaptığı açıklamada, mevsim geçişlerinde olası sel riski ve çevre kirliliğini ortadan kaldırmak için derelerin düzenli olarak temizlendiğini söyledi.
Yaptıkları dere temizliği çalışmalarıyla halk sağlığını da tehdit eden koşulları ortadan kaldırmayı amaçladıklarını aktaran Vergili, "Dere yatağının kirli olması sinek oluşumuna, çevreye koku ve bakterilerin yayılmasına neden olabiliyor. Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit edecek, yaşam kalitesini düşürecek durumları ortadan kaldırmak için belediye sınırları içerisindeki dere yataklarında temizleme çalışmalarına devam edeceğiz." diye konuştu.
Esentepe Mahallesi,Danışman,Karabük