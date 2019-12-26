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Karabük bilal erdoğan türkiye'nin sınırlarını aşan hedefler koyun

Bilal Erdoğan: Türkiye'nin sınırlarını aşan hedefler koyunKARABÜK'te, '2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' için düzenlenen etkinliğe katılan Bilal Erdoğan, "Kendinize iddialı hedefler koyun. Türkiye'nin sınırlarını aşan hedefler koyun. Çünkü bu millet bunu hak ediyor" dedi.

26.12.2019 19:09 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:11
Bilal Erdoğan: 'nin sınırlarını aşan hedefler koyun
KARABÜK'te, '2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' için düzenlenen etkinliğe katılan Bilal Erdoğan, "Kendinize iddialı hedefler koyun. Türkiye'nin sınırlarını aşan hedefler koyun. Çünkü bu millet bunu hak ediyor" dedi.
Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Belediyesi'nce nikah ve konferans salonunda düzenlenen '2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' programına katıldı. Bilal Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Bilim bütün insanlığın malı. Bilim batının, doğunun filancanın değil. Bilim bütün dünyanın malı. 'Armut piş ağzıma düş' yok. Eğer ilerlemek istiyorsak, teknolojide çağı yakalamak istiyorsak, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak istiyorsak, dünyada güçlü bir millet, güçlü bir Türkiye olmak istiyorsak kısa yol yok, kolay lokma yok, çalışmak var, gayret var, emek var. Kendinize iddialı hedefler koyun. Karabük'ün Türkiye'nin sınırlarını aşan hedefler koyun. Çünkü bu millet bunu hak ediyor. Bu ümmet bunu hak ediyor" dedi.
Konferansta, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, 'İslam Medeniyetinin Dünya Medeniyetine Katkıları' konulu sunum yaptı. Konferans sonunda Karabük Valisi Fuat Gürel ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Bilal Erdoğan'a plaket verdi.
Karabük bilal erdoğan türkiye'nin sınırlarını aşan hedefler koyun

Bilal Erdoğan, Fuat Sezgin, Karabük, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA


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