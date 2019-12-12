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Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Patlak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.

12.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:50Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Patlak, AA'nın
Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Başsavcı Patlak, "haber" kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi", "spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.
Oylamadan sonra değerlendirmede bulunan Başsavcı Patlak, "spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçtiğine işaret ederek "Orada milli futbolcularımızın verdikleri selam, Mehmetçiğimize büyük moral olmuştu. Bu fotoğrafın seçileceğini öngörüyorum." dedi.
Patlak, oylamada yer alan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu vurgulayarak emeği geçenleri kutladı.

Mustafa Yalçın, Mehmet Patlak, Karabük, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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