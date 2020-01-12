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Karabük dağdan kopan kayalar yolu kapattı, hasta ambulansta mahsur kaldı

Zonguldak yolunun 1 saat kapanmasına neden oldu.

12.01.2020 03:09 | Son Güncelleme: 12.01.2020 03:11
yolunun 1 saat kapanmasına neden oldu. Ambulansta mahsur kalan hasta, başka bir ambulans ile hastaneye ulaştırıldı.
Gece saatlerinde Karabük- Zonguldak yolu Bolkuş Tüneli girişine dağdan kopan kaya parçaları düştü. Bu sırada herhangi bir aracın geçmemesi olası, bir facianın önüne geçerken, Karabük'e hasta taşıyan bir ambulans ise tünelde mahsur kaldı. Hasta, sedye ile Karabük'ten gelen başka bir ambulansa taşınarak hastaneye götürüldü. Karayolları ekipleri kaya parçalarını yoldan kaldırarak, yolu ulaşıma açtı. Jandarma ekipleri, yaklaşık 1 saat kapalı kalan ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı.
Karabük dağdan kopan kayalar yolu kapattı, hasta ambulansta mahsur kaldı

Zonguldak, Karabük, Güncel

Kaynak: DHA


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