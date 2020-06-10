KARABÜK Demir yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı

Demir yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandıKARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği demir yüklü TIR'ın bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

10.06.2020 17:51 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:05
Demir yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı
KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği demir yüklü TIR'ın bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kaza öğleden sonra, E-80 Karayolu Karabük- Çankırı sınırında meydan geldi. Çankırı istikametine giden Burhan A. (26) idaresindeki 55 AVD 37 plakalı demir yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. TIR'ın dorsesinde bulunan rulo halindeki demirler yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Burhan A.?ya ilk müdahalede bulunurken, trafik ekipleri araçları yönlendirerek tek şeritten ulaşımı sağladı. Çankırı Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burhan A. tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. KARABÜK Demir yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Eskipazar, Çankırı, Karabük, Güncel, Haber

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