KARABÜK El frenini çekmeyi unuttuğu otomobil önce araca ardından mağazanın camına çarptı

El frenini çekmeyi unuttuğu otomobil önce araca ardından mağazanın camına çarptıKARABÜK'te, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil önce park halindeki bir araca ardından da mağazanın vitrin camına çarptı.

29.05.2020 19:00 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:04
El frenini çekmeyi unuttuğu otomobil önce araca ardından mağazanın camına çarptı
KARABÜK'te, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil önce park halindeki bir araca ardından da mağazanın vitrin camına çarptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza öğle saatlerinde, Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu 78 AAF 759 plakalı otomobil, geri geri hareket etmeye başlayarak önce arkasında bulunan bir araca, ardından da kaldırıma çıkarak bir giyim mağazasının vitrin camına çarptı. Otomobilin hareket ettiğini görenler şaşkınlıkla o anları seyretti. Otomobilin çarptığı araçta hafif hasar meydana gelirken, mağazanın ise camı kırıldı. Otomobil kaldırımdan çekilirken, mağazanın kırılan camı ise değiştirildi. Kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. KARABÜK El frenini çekmeyi unuttuğu otomobil önce araca ardından mağazanın camına çarptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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