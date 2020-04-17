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KARABÜK El frenini çekmeyi unuttuğu otomobili durdurmak isterken yaralandı

El frenini çekmeyi unuttuğu otomobili durdurmak isterken yaralandıKARABÜK'te, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil tepeden aşağı yaklaşık 100 metre sürüklenirken, aracı durdurmaya çalışan Ahmet Bedirhan Partal (26) yaralandı.

17.04.2020 12:45 | Son Güncelleme: 17.04.2020 12:48
El frenini çekmeyi unuttuğu otomobili durdurmak isterken yaralandı
KARABÜK'te, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil tepeden aşağı yaklaşık 100 metre sürüklenirken, aracı durdurmaya çalışan Ahmet Bedirhan Partal (26) yaralandı.
Olay dün gece saatlerinde Karabük 100.Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Karabük Meslek Eğitim Merkezi önündeki boş arazide 34 NU 4933 plakalı otomobilini park eden Ahmet Bedirhan Partal, otomobilinin el frenini çekmeyi unuttu. Otomobilin hareket ettiğini fark eden sürücü aracı durdurmak isterken araç ile birlikte sürüklendi. Otomobil, bir evin bahçesinin çitlerini devirerek yaklaşık 100 metre sonra zemine takılarak durdu. Otomobilin sürücüsü Ahmet Bedirhan Partal ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan Partal, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı. KARABÜK El frenini çekmeyi unuttuğu otomobili durdurmak isterken yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karabük, Araç, Güncel
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