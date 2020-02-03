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Karabük Emniyeti'nden kreş öğrencilerine bilgilendirme

Karabük Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabük Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi bünyesindeki kreşleri ziyaret ederek çocukları bilgilendirdi.

03.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:44Karabük Emniyeti'nden kreş öğrencilerine bilgilendirme
Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabük Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi bünyesindeki kreşleri ziyaret ederek çocukları bilgilendirdi.
Eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalara başlayan ekipler, 75. Yıl Sosyal Yaşam Merkezi kreşini ziyaret etti.
Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, yaptığı açıklamada, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin belediyeye ait kreşlerdeki çocukları bilgilendirmek amacıyla değişik programlar düzenlediğini söyledi.
Belediye olarak programlara destek verildiğini belirten Berker, emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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