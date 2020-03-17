KARABÜK Eşinin tabanca ile vurduğu kadın öldü
Eşinin tabanca ile vurduğu kadın öldüKARABÜK'te, hakkında uzaklaştırma cezası bulunan eşinin tabanca ile ateş etmesi sonucu yaralanan Vildan Akkaya Yılmaz (37) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
17.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:50
Eşinin tabanca ile vurduğu kadın öldü
KARABÜK'te, hakkında uzaklaştırma cezası bulunan eşinin tabanca ile ateş etmesi sonucu yaralanan Vildan Akkaya Yılmaz (37) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay geçen hafta Çarşamba günü gece saatlerinde Yeşil Mahalle Yonca Sokak'ta meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Aydın Yılmaz (41), eşi Vildan Akkaya Yılmaz'ın çalıştığı pizza dükkanına geldi. Aydın Yılmaz tabancasını ateşleyerek eşi Vildan Akkaya Yılmaz'ı vurdu. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Vildan Akkaya Yılmaz, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 gündür hastanede tedavi gören Vildan Akkaya Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olayın ardından kaçan Aydın Yılmaz yakalanırken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)
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KARABÜK'te, hakkında uzaklaştırma cezası bulunan eşinin tabanca ile ateş etmesi sonucu yaralanan Vildan Akkaya Yılmaz (37) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay geçen hafta Çarşamba günü gece saatlerinde Yeşil Mahalle Yonca Sokak'ta meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Aydın Yılmaz (41), eşi Vildan Akkaya Yılmaz'ın çalıştığı pizza dükkanına geldi. Aydın Yılmaz tabancasını ateşleyerek eşi Vildan Akkaya Yılmaz'ı vurdu. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Vildan Akkaya Yılmaz, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 gündür hastanede tedavi gören Vildan Akkaya Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olayın ardından kaçan Aydın Yılmaz yakalanırken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu :KARABÜK Eşinin tabanca ile vurduğu kadın öldü
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