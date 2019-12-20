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Karabük fenalaşan sürücü, 4 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu

Fenalaşan sürücü, 4 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden olduKARABÜK'te, sürücüsünün direksiyon başında fenalaştığı otomobilin önündeki otomobile çarpması sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

20.12.2019 20:14 | Son Güncelleme: 20.12.2019 20:16
Fenalaşan sürücü, 4 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu
KARABÜK'te, sürücüsünün direksiyon başında fenalaştığı otomobilin önündeki otomobile çarpması sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 araçta da hasar meydana geldi.
Kaza, akşam saatlerinde, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Direksiyon başında fenalaşan Mehmet E. (77) yönetimindeki 34 GG 8962 plakalı otomobil, önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil de önündeki panelvan minibüse, minibüste hafif ticari araca çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, fenalaşan sürücü Mehmet E., çevredekiler tarafından otomobilinden çıkarılıp kaldırımdaki tabureye oturtuldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet E., hastaneye gitmek istemediğini söyledi. Çevredekiler ve sağlık ekiplerince ikna edilen Mehmet E., kontrol amaçlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, hasar gören 4 aracın, yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Karabük fenalaşan sürücü, 4 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu

Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Karabük, Güncel

Kaynak: DHA


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