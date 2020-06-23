KARABÜK Freni boşalan minibüs önce otomobile sonra duvara çarptı

Freni boşalan minibüs önce otomobile sonra duvara çarptı KARABÜK'te park halindeki minibüs freninin boşalması sonucu önce bir otomobile ardından da duvara çarptı.

23.06.2020 22:10 | Son Güncelleme: 23.06.2020 23:13
Freni boşalan minibüs önce otomobile sonra duvara çarptı KARABÜK'te park halindeki minibüs freninin boşalması sonucu önce bir otomobile ardından da duvara çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.
Olay akşam saatlerinde, Beşbinevler Mahallesi 74. Sokak'ta meydana geldi. Park halinde bulunan 06 YB 0629 plakalı minibüs, freni boşalarak geri geri hareket etmeye başladı. Eğimli yolda hızlanan minibüs önce park halindeki 34 NV 3765 plakalı otomobile, ardından da bahçe duvarına çarparak durabildi. Araçlar hasar görürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. KARABÜK Freni boşalan minibüs önce otomobile sonra duvara çarptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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