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Karabük freni patlayan mermer yüklü tır takla attı 1 ölü

Freni patlayan mermer yüklü TIR takla attı 1 ölüKarabük'ün Safranbolu ilçesinde rampa yolda freni patlayınca şarampole devrilen mermer yüklü TIR'ın sürücüsü Alper Çiftçi (40) öldü.

13.12.2019 21:22 | Son Güncelleme: 13.12.2019 21:25
Freni patlayan mermer yüklü TIR takla attı 1 ölü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde rampa yolda freni patlayınca şarampole devrilen mermer yüklü TIR'ın sürücüsü Alper Çiftçi (40) öldü. Kaza yerine gelen kuzeni Ömer Ercan, kendisinin de öndeki TIR'da yük taşıdığını belirterek, Telefonla konuşuyorduk. O ara feryat etmeye başladı, 'Fren yok fren yok' diye. Bende, 'At arabadan kendini aşağıya at' dedim. Atamadı. diye konuştu.
Kaza, akşam saatlerinde Karabük-Bartın yolu Kirkille mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Alper Çiftçi idaresindeki 06 BN 8532 plakalı TIR, rampa inerken frenleri patlayınca kontrolden çıktı. Takla atan TIR, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Hurdaya dönen TIR'ın kabininde ağır yaralanan Çiftçi, polis ve çevredekilerin yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Çiftçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza yerine gelen Ömer Ercan, polis ekiplerine hayatını kaybeden Alper Çiftçi ile kuzen olduklarını, mermer yüklü TIR'la kendisinin önden gittiğini kuzeninin de arkasından geldiğini söyledi. Ömer Ercan, 'Telefonla konuşuyorduk. Dayıoğlu ben sana döneyim dedim. O ara feryat etmeye başladı, 'Fren yok fren yok' diye. Bende, 'At arabadan kendini aşağıya at' dedim. Atamadı. Sonra telefon kesildi. Polisi ve 112 Acili aradım. dedi.
Karabük freni patlayan mermer yüklü tır takla attı 1 ölü

Alper Çiftçi, Güncel

Kaynak: DHA


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